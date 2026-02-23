Вашингтон
В Дагестане объявили беспилотную опасность

МЧС Дагестана сообщило об опасности атаки БПЛА на территории республики.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 23 фев — РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС республики.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан, 10.43 (совпадает с мск — ред.)», — говорится в публикации.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

