Германия и Италия — 10, Румыния — 11: Это не игра, а НДС в сфере HoReCa, Молдова планирует убить бизнес с 18 процентами

Более того, Германия уже проходила через изменение ставки: с 1 января 2025 года её повысили, а с 1 января 2026 года снова понизили. Это хороший пример того, как чувствительна эта отрасль к налоговой нагрузке и как важно принимать взвешенные решения, отмечает предприниматель.