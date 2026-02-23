Германия и Италия — 10, Румыния — 11: Это не игра, а НДС в сфере HoReCa, Молдова планирует убить бизнес с 18 процентами

Инициатива властей о повышении НДС в сфере HoReCa с 8 до 18% — слишком поспешна, считает молдавский бизнесмен Михаил Кочуг.
В этом вопросе важно обращаться к опыту других стран.
В соседней Румынии ставка НДС для HoReCa — 11%.
В развитых экономиках:
— Германия — 7%
— Италия — 10%
— Франция — 10%
Более того, Германия уже проходила через изменение ставки: с 1 января 2025 года её повысили, а с 1 января 2026 года снова понизили. Это хороший пример того, как чувствительна эта отрасль к налоговой нагрузке и как важно принимать взвешенные решения, отмечает предприниматель.
HoReCa — это не просто рестораны и кафе.
Это индустрия гостеприимства, лицо страны, рабочие места, развитие туризма и малого бизнеса.
Чем сильнее развивается эта сфера, тем больше туристов приезжает, тем больше денег остаётся в экономике, тем выше общий экономический рост.
Налоговая политика должна не душить отрасль, а создавать условия для её роста.
Потому что сильная HoReCa — это сильная экономика, подчеркивает Кочуг.
Напомним, что премьер-министр Александру Мунтяну анонсировал резкое повышение налога для сектора HoReCa (общепит и гостиницы) — с 8% до 18%. Поправки планируют принять до июня в рамках «плана налоговой унификации». По мнению премьера, текущая льготная ставка «несправедлива», а те, кто посещает рестораны и живет в отелях, вполне могут платить больше.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».
А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).
Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».
Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).
Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.
Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).