Германия и Италия — 10, Румыния — 11: Это не игра, а НДС в сфере HoReCa, Молдова планирует убить бизнес с 18 процентами

Повышение НДС в сфере HoReCa погубит туризм и малый бизнес в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

Инициатива властей о повышении НДС в сфере HoReCa с 8 до 18% — слишком поспешна, считает молдавский бизнесмен Михаил Кочуг.

В этом вопросе важно обращаться к опыту других стран.

В соседней Румынии ставка НДС для HoReCa — 11%.

В развитых экономиках:

— Германия — 7%

— Италия — 10%

— Франция — 10%

Более того, Германия уже проходила через изменение ставки: с 1 января 2025 года её повысили, а с 1 января 2026 года снова понизили. Это хороший пример того, как чувствительна эта отрасль к налоговой нагрузке и как важно принимать взвешенные решения, отмечает предприниматель.

HoReCa — это не просто рестораны и кафе.

Это индустрия гостеприимства, лицо страны, рабочие места, развитие туризма и малого бизнеса.

Чем сильнее развивается эта сфера, тем больше туристов приезжает, тем больше денег остаётся в экономике, тем выше общий экономический рост.

Налоговая политика должна не душить отрасль, а создавать условия для её роста.

Потому что сильная HoReCa — это сильная экономика, подчеркивает Кочуг.

Напомним, что премьер-министр Александру Мунтяну анонсировал резкое повышение налога для сектора HoReCa (общепит и гостиницы) — с 8% до 18%. Поправки планируют принять до июня в рамках «плана налоговой унификации». По мнению премьера, текущая льготная ставка «несправедлива», а те, кто посещает рестораны и живет в отелях, вполне могут платить больше.

