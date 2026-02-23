Вашингтон
В Новосибирске возложили цветы к Вечному огню в День защитника Отечества: 37 кадров

23 февраля, в День защитника Отечества, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

Присутствующие почтили память героев минутой молчания. К мемориалу пришли люди разных поколений, чтобы отдать дань уважения защитникам, сражавшимся за свободу Родины в разные годы.

Максим Кудрявцев отметил, что для города это важная традиция, в которой чувствуется преемственность и внимание к своей истории. Губернатор Андрей Травников также присоединился к церемонии и вместе с жителями возложил цветы к Вечному огню.

Фото: Сергей Ощепков / Сиб.фм.