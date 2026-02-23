Вашингтон
В Эхирит-Булагатском районе семьям погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества

Медаль «За Храбрость» II степени будет вручена Сергею Тутанову.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе семьям бойцов, которые героически погибли в зоне специальной военной операции, вручили ордена Мужества. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе районной администрации. Мэр Эхирит-Булагатского района, Геннадий Осодоев, лично передал награды семьям.

— Четверо героев были удостоены ордена Мужества посмертно: Ботошкин Андрей, Ленскинов Александр, Куляев Дмитрий и Никитин Александр.

Медаль «За Храбрость» II степени будет вручена Сергею Тутанову в знак его мужества. По решению его близких, они получат почетную награду в муниципальном образовании «Ахинское».

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Сергей Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Ольхоне. 20 февраля в районе мыса Хобой на Ольхоне автомобиль с туристами провалился под лёд. Из девяти человек выжить удалось лишь одному.

