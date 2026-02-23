В Эхирит-Булагатском районе семьям погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Сергей Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с гибелью туристов на Ольхоне. 20 февраля в районе мыса Хобой на Ольхоне автомобиль с туристами провалился под лёд. Из девяти человек выжить удалось лишь одному.