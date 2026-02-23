Магазин товаров для дома MODI выставлен на продажу в омской «Меге»

В омском торговом центре «Мега» объявлено о продаже магазина MODI, специализирующегося на товарах для дома и досуга. Предприятие работает по франшизе уже три года и позиционируется владельцами как прибыльный бизнес. Причиной продажи названы личные планы предпринимателей.