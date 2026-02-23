Магазин товаров для дома MODI выставлен на продажу в омской «Меге»

В омском торговом центре «Мега» объявлено о продаже магазина MODI, специализирующегося на товарах для дома и досуга. Предприятие работает по франшизе уже три года и позиционируется владельцами как прибыльный бизнес. Причиной продажи названы личные планы предпринимателей.
Торговая площадь составляет 140 квадратных метров, в том числе складское помещение с рабочим местом. Стартовая цена, указанная на платформе объявлений, составляет пять миллионов рублей. Окончательная сумма сделки будет скорректирована с учетом объема остатков товара на складе.
Ассортимент магазина включает около двадцати тысяч наименований продукции: канцелярские товары, аксессуары, предметы декора и элементы интерьера. Бренд MODI позиционирует свою продукцию как «товары для вдохновения», ориентированные на создание уюта в доме и нестандартные решения для повседневного использования.
Омский филиал стал частью федеральной сети, насчитывающей более сотни точек по всей России. Новый владелец получит действующий договор франшизы, налаженные поставки и клиентскую базу, сформированную за годы работы в крупнейшем торгово-развлекательном центре Омска.
