Путин вручает госнаграды Героям России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
Церемония награждения проходит в представительском кабинете президента в Кремле.
Глава государства вручит медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.
Также медали «Золотая Звезда» от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко, полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.
Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.