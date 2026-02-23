Путин вручает госнаграды Героям России

Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.