Очень щедрая зима. На полуострове накопили хорошие водные резервы

В Крыму продолжается «аттракцион невиданной щедрости». Очень давно зима не была такой богатой на осадки. Полуостров уже собрал значительные водные запасы: около 153 млн кубометров в наливных водохранилищах, а также естественного стока.
Количество и качество.
По информации председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, накопленного объема воды достаточно, чтобы обеспечить стабильную подачу воды на бытовые и хозяйственные нужды крымчан примерно на год. Это при полном отсутствии осадков в дальнейшем.
Приток воды очень значительный, он позволил заполнить водохранилища на 55%. Теперь задача — расходовать запасы аккуратно и эффективно.
Самый вододефицитный регион, отметил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров, восточная часть полуострова. Туда, сообщил он, в прошлом году было подано 45,7 млн кубометров воды. Примерно полмиллиона крымчан даже в засушливое лето не страдали от нехватки воды. А на все нужны жителей полуострова было потрачено 100,4 млн кубов из водохранилищ.
Кстати, важно не только количество, но и качество воды. Периодически крымчане сигнализируют о загрязнении малых рек — а ведь они пополняют и водохранилища. Но качество питьевой воды контролируется: сразу несколько организаций в Крыму следят за показателями. Например, недавно Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в январе в нескольких реках были зафиксированы превышения показателей нитритного и аммонийного азота, органических веществ и отдельных гидрохимических показателей. Речь шла, в том числе, о Салгире и его притоке Малом Салгире.
«Это всего лишь небольшой скачок по отдельным показателям, — пояснил Роман Захаров. — Долговременной угрозы не выявлено. Вызван он водными потоками с прилегающих территорий. Есть для этого термин: “боковая приточность”. То есть, не сама река стала грязной. Не вся территория вблизи водотоков канализована, и местные жители порой, к сожалению, не всегда ведут себя ответственно».
Изыскания на проверке.
Оборотная стороны щедрости природы — «испытание на прочность» гидротехнических сооружений — плотин, дамб, и других. Многие из них возводились еще в советское время, есть среди них грунтовые.
Как сообщил Роман Захаров, на гидротехнические сооружения I и II класса были подписаны 15 деклараций безопасности, проведены расчеты вероятного вреда, обследования. И эта работа продолжается.
Многих крымчан интересует, как продвигается работа по строительству двух новых водохранилищ — Мартовского в Бахчисарайском районе, у села Верхоречье, и Солнечногорского (Большая Алушта). Они должны снять вопрос дефицита на Южном берегу Крыма и дать воду части Бахчисарайского района.
Водохранилище, построенное на реке Марта, запланировано объемом в 6,5 млн кубометров. В Крыму есть еще три «водонакопителя» примерно такого же уровня и три поменьше. Остальные больше: Симферопольское, например, в шесть раз. Но объем «привязан» как раз к ресурсам реки. Однако Мартовское водохранилище как раз и станет надежным резервом снабжения Ялты, которая сейчас живет за счет двух водохранилищ и водопадов. А ведь летом население там увеличивается в несколько раз. Кстати, при проектировании учтено и то, что постоянное население Большой Ялты тоже вырастет.
А река Улу-Узень Восточный будет снабжать водой будущее Солнечногорское водохранилище объемом в 8,6 млн кубометров.
«По Мартовскому водохранилищу результаты инженерных изысканий уже были представлены на проверку в Главгосэкспертизу России, — рассказал Роман Захаров. — До конца февраля процесс будет закончен, и подрядная организация сможет сделать корректировку основных технических решений и выполнить оставшиеся процедуры. Такая же работа выполняется и по Солнечногорскому водохранилищу».