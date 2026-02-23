Очень щедрая зима. На полуострове накопили хорошие водные резервы

Водохранилище, построенное на реке Марта, запланировано объемом в 6,5 млн кубометров. В Крыму есть еще три «водонакопителя» примерно такого же уровня и три поменьше. Остальные больше: Симферопольское, например, в шесть раз. Но объем «привязан» как раз к ресурсам реки. Однако Мартовское водохранилище как раз и станет надежным резервом снабжения Ялты, которая сейчас живет за счет двух водохранилищ и водопадов. А ведь летом население там увеличивается в несколько раз. Кстати, при проектировании учтено и то, что постоянное население Большой Ялты тоже вырастет.