В Омске провели лыжный пробег в честь Дня защитника Отечества

В Омске 23 февраля прошли памятные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Главной площадкой стал Парк имени 30-летия Победы — здесь состоялись митинг, церемония возложения цветов и венков, а также старт ежегодного лыжного пробега «Марш-бросок», посвящённого подвигу воинов 30-й отдельной стрелковой лыжной бригады.
В торжествах приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители региональных и городских властей, военнослужащие Омского гарнизона, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, ветераны боевых действий, юнармейцы и жители города.
Выступая на митинге, Виталий Хоценко подчеркнул, что 23 февраля остаётся всенародным праздником и символом уважения к тем, кто защищал страну в разные годы — от фронтов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов до сегодняшних участников специальной военной операции.
Своё слово на митинге также сказал Герой России Дмитрий Перминов. Он отметил, что День защитника Отечества давно стал символом мужества и любви к Родине, а стартовавший в этот день лыжный пробег, посвящённый подвигу 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, подчёркивает связь поколений и преемственность воинских традиций.
Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, обращаясь к участникам церемонии, назвал защиту Отечества не только важным и почитаемым, но и святым делом, к которому причастны все, кто служит стране.
После митинга участники торжеств колонной проследовали к мемориалам воинской славы. Гирлянды и цветы возложили к памятнику «Мать-сибирячка с сыном» и к Вечному огню у подножия 14-метрового монумента Солдату-Победителю. Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания. Завершилась церемония троекратным ружейным залпом и исполнением Государственного гимна России.
Памятные мероприятия 23 февраля прошли не только в Омске, но и во всех муниципальных районах области: жители возложили венки и цветы к обелискам и монументам.