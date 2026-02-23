В Омске провели лыжный пробег в честь Дня защитника Отечества

Своё слово на митинге также сказал Герой России Дмитрий Перминов. Он отметил, что День защитника Отечества давно стал символом мужества и любви к Родине, а стартовавший в этот день лыжный пробег, посвящённый подвигу 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, подчёркивает связь поколений и преемственность воинских традиций.