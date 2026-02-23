Вашингтон
В День защитника Отечества уральцы возложили цветы к памятнику Жукову

В торжественной церемонии в центре Екатеринбурга приняли участие Денис Паслер и Артем Жога.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В День защитника Отечества в Екатеринбурге прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, расположенному у штаба ЦВО на проспекте Ленина в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога, глава уральской столицы Алексей Орлов, и.о. командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Овчаров, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, представители силовых ведомств и военно-патриотических и общественных организаций.

Также у здания ЦВО 23 февраля состоялась церемонии вручения государственных и ведомственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе СВО.

«Здоровья вам, вашим родным и близким! Нам, безусловно, победы. Всего самого доброго! С 23 февраля», — сказал Паслер, поздравляя уральцев.