За сутки в Ростовской области ликвидировали 15 пожаров

За прошедшие сутки, 22 февраля, в Ростовской области спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров и два ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.
— На место происшествий выехали 132 спасателя и 33 единицы техники, — уточнили в ведомстве. — В ходе операций удалось спасти семь человек, двое погибли.
Напомним, днем 21 февраля в Батайске произошел трагический инцидент. На улице Ивовой в ДНТ «Дружба» загорелся частный дом. Внутри находилась семилетняя девочка. Пожарные прибыли, когда огонь охватил здание полностью. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
Спасатели напоминают: соблюдайте правила пожарной безопасности и дорожного движения. Проверяйте электропроводку, не оставляйте включенные приборы без присмотра и будьте внимательны за рулем.
