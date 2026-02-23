Режим повышенной готовности ввели на территории Ольхонского района

Рабочие группы будут работать с прибывающими и убывающими туристами в аэропорту. Туристы, которые приехали на остров на личных авто — нарушили запреты. Вывезти их вместе с машинами по льду не получится. Людей будут эвакуировать на «хивусах». Мэру района поручено организовать временные стоянки для автомобилей. Они будут храниться там до открытия ледовой переправы или до запуска парома.