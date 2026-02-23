В Хабаровском крае произвели торжественный залп в День защитника Отечества

В Хабаровском крае торжественный полуденный залп в честь Дня защитника Отечества дал начальник 392 окружного учебного центра Восточного военного округа, Герой России, генерал-майор Азатбек Омурбекович Омурбеков. Накрывший регион циклон не помешал провести церемонию: залп стал живой традицией и символом памяти о павших и уважения к живущим защитникам Родины, сообщает телеграм-канал Демешин.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил: «Подвиги наших отцов и дедов учат нас сплоченности, мужеству и стойкости перед лицом любой угрозы». Он добавил: «Этот залп напоминает нам о той же готовности отдать жизнь за Родину, которая объединяет прошлое и настоящее наших защитников».
Торжество прошло с участием воинов Восточного военного округа, объединений ВВС и ПВО, пограничников и других подразделений, продолжающих боевые традиции на дальневосточных рубежах страны. Залп стал символом патриотизма, мужества и народной сплочённости, подчёркивая уважение к защитникам Отечества всех поколений.