В Хабаровском крае произвели торжественный залп в День защитника Отечества

Дмитрий Демешин подчеркнул значимость традиций и уважение к защитникам страны.

Источник: ДЕМЕШИН

В Хабаровском крае торжественный полуденный залп в честь Дня защитника Отечества дал начальник 392 окружного учебного центра Восточного военного округа, Герой России, генерал-майор Азатбек Омурбекович Омурбеков. Накрывший регион циклон не помешал провести церемонию: залп стал живой традицией и символом памяти о павших и уважения к живущим защитникам Родины, сообщает телеграм-канал Демешин.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил: «Подвиги наших отцов и дедов учат нас сплоченности, мужеству и стойкости перед лицом любой угрозы». Он добавил: «Этот залп напоминает нам о той же готовности отдать жизнь за Родину, которая объединяет прошлое и настоящее наших защитников».

Торжество прошло с участием воинов Восточного военного округа, объединений ВВС и ПВО, пограничников и других подразделений, продолжающих боевые традиции на дальневосточных рубежах страны. Залп стал символом патриотизма, мужества и народной сплочённости, подчёркивая уважение к защитникам Отечества всех поколений.