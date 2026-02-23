Во Владивостоке открылась выставка о героях «черных беретов» и буднях СВО

В День защитника Отечества, в историческом парке «Россия — моя история» во Владивостоке открылась интерактивная выставка «Черные береты. Где мы, там — победа!» (12+). Экспозиция посвящена бойцам прославленного соединения — 55-й гвардейской бригады морской пехоты.
Посетители выставки смогут проследить боевой путь легендарных «черных беретов», узнать о героях прошлого и настоящего, а также увидеть уникальные кадры, снятые непосредственно в зоне специальной военной операции. Организаторы сделали акцент на живых, эмоциональных историях: на фотографиях и в документальных фильмах запечатлены не только боевые эпизоды, но и повседневные будни морпехов — на передовой, в тылу и на линии боевого соприкосновения.
На открытии выставки замполит батальона по военно-политической работе Степан Минаев подчеркнул значимость события: «На выставке представлены фото героев нашего времени, героев нашей 55-й дивизии морской пехоты, потому что благодаря этим парням мы выполняем на сегодняшний день огромные задачи».
Руководитель экскурсионной службы исторического парка Владимир Петухов рассказал о том, как зарождался проект и в чем его уникальность: «Эта выставка зародилась у наших партнёров, у военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Они обратились к нам с просьбой принять этот выставочный проект. И вот с коллегами мы построили эту экспозицию. Надеемся, что она будет ещё не последней в нашем взаимодействии. Из того материала, что отсмотрен нами с коллегами, мне кажется, что ребята хотели сказать, что война — это не только взрывы и выстрелы, но и повседневная жизнь личного состава. Какие-то моменты, которые мы совершенно не видим, которые нам неизвестны из общей медийной картинки, но которые раскрывают повседневную жизнь, тяготы, радости. Вот об этом выставка. Думаю, что она станет многим интересна».
Увидеть уникальные кадры фронтовой жизни и познакомиться с историей морской пехоты жители и гости Владивостока смогут до 8 марта.