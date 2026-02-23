Во Владивостоке открылась выставка о героях «черных беретов» и буднях СВО

Руководитель экскурсионной службы исторического парка Владимир Петухов рассказал о том, как зарождался проект и в чем его уникальность: «Эта выставка зародилась у наших партнёров, у военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Они обратились к нам с просьбой принять этот выставочный проект. И вот с коллегами мы построили эту экспозицию. Надеемся, что она будет ещё не последней в нашем взаимодействии. Из того материала, что отсмотрен нами с коллегами, мне кажется, что ребята хотели сказать, что война — это не только взрывы и выстрелы, но и повседневная жизнь личного состава. Какие-то моменты, которые мы совершенно не видим, которые нам неизвестны из общей медийной картинки, но которые раскрывают повседневную жизнь, тяготы, радости. Вот об этом выставка. Думаю, что она станет многим интересна».