Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества

Путин на церемонии в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», — сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.