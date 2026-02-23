Красноярцы почтили память защитников Отечества у Вечного огня

23 февраля, в День защитника Отечества, красноярцы возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили память тех, кто в разные годы защищал нашу страну. Церемония прошла на Мемориале Победы. В пресс-службе правительства края рассказали, что почтить память собрались ветераны, военнослужащие, курсанты, кадеты, родные погибших защитников, представители общественных организаций, а также губернатор края Михаил Котюков и председатель Заксобрания края Алексей Додатко.