Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных

«Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Вот это, наверное, самое главное. Для офицера, я думаю, это самое главное. Конечно, всегда человек думает о себе, о своем здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за подчиненных, за людей, которые рядом с вами, и судьбами которых вы в известной степени управляете — вот это самое главное. И я вас прошу, вот об этом самом главном никогда не забывать», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.