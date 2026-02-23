Вашингтон
Путин призвал офицеров не забывать об ответственности за подчиненных

Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за подчиненных.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил офицеров не забывать об ответственности за своих подчиненных.

Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

«Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Вот это, наверное, самое главное. Для офицера, я думаю, это самое главное. Конечно, всегда человек думает о себе, о своем здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за подчиненных, за людей, которые рядом с вами, и судьбами которых вы в известной степени управляете — вот это самое главное. И я вас прошу, вот об этом самом главном никогда не забывать», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград.