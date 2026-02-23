Патриарх Кирилл посетит Калининградскую область в честь 80-летия региона

Калининградская область ожидает визита патриарха Кирилла в честь 80-летия региона, сообщил глава информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин на пресс-конференции в инфоцентре «ТАСС Калининград».
Возможно, визит состоится в самый пик празднования, добавил иерей.
Епархия готовит акции памяти, посвященные юбилею региона. Также будет совершаться благодарственный молебен «по случаю образования Калининградской области и за дальнейшее благополучие Калининградской области».
Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше