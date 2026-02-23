Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл посетит Калининградскую область в честь 80-летия региона

Епархия готовит акции памяти, посвященные юбилею региона.

Источник: Аргументы и факты

Калининградская область ожидает визита патриарха Кирилла в честь 80-летия региона, сообщил глава информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин на пресс-конференции в инфоцентре «ТАСС Калининград».

Возможно, визит состоится в самый пик празднования, добавил иерей.

Епархия готовит акции памяти, посвященные юбилею региона. Также будет совершаться благодарственный молебен «по случаю образования Калининградской области и за дальнейшее благополучие Калининградской области».

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше