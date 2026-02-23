Вашингтон
Движение троллейбусов в Омске временно изменено из-за аварии на коммунальных сетях

Аварийное отключение тяговой подстанции на улице Нефтезаводской потребовало корректировки маршрутов общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске приостановлено движение троллейбусов по полным маршрутам номер два, четыре и восемь из-за аварии на коммунальных сетях. Авария привела к обесточиванию тяговой подстанции в районе улицы Нефтезаводской, что сделало невозможным эксплуатацию контактной сети на участке от остановки «Советский исполком» до территории Омского нефтеперерабатывающего завода.

По решению департамента транспорта и дорожной деятельности администрации города троллейбусы временно курсируют по сокращенным схемам. Маршрут номер два следует до остановки «Поселок Ермак», маршрут номер четыре работает поочередно до «Советского исполкома» и «Ермака», маршрут номер восемь ограничен остановкой «Советский исполком». Работы по устранению повреждений на инженерных сетях продолжаются в круглосуточном режиме под контролем городских коммунальных служб.

Для минимизации неудобств пассажиров автобусные маршруты номер один, двадцать, двадцать девять, тридцать три, пятьдесят девять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, четыреста пятнадцать и четыреста двадцать пять сохраняют движение в полном объеме, в том числе по улице Нефтезаводской. Дополнительно для обеспечения транспортной доступности сотрудников Омского НПЗ в утренние и вечерние часы пик будут задействованы специальные автобусы-трансферы на участке от «Советского исполкома» до проходных завода.

О возобновлении движения троллейбусов по привычным маршрутам после устранения аварии будет сообщено дополнительно. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что подобные ситуации требуют оперативного реагирования для предотвращения масштабных нарушений в работе городского транспорта.

