Движение троллейбусов в Омске временно изменено из-за аварии на коммунальных сетях

Для минимизации неудобств пассажиров автобусные маршруты номер один, двадцать, двадцать девять, тридцать три, пятьдесят девять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, четыреста пятнадцать и четыреста двадцать пять сохраняют движение в полном объеме, в том числе по улице Нефтезаводской. Дополнительно для обеспечения транспортной доступности сотрудников Омского НПЗ в утренние и вечерние часы пик будут задействованы специальные автобусы-трансферы на участке от «Советского исполкома» до проходных завода.