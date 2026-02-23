В Новосибирске отказались от идеи сделать улицу Обскую односторонней

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сегодня в Новосибирске до десяти часов вечера будет закрыт проезд от Площади инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Временные ограничения связаны с проведением артиллерийского салюта, посвящённого празднованию Дня защитника Отечества.