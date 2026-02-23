Вашингтон
В Новосибирске отказались от идеи сделать улицу Обскую односторонней

В Новосибирске отказались от планов изменить схему движения на одном из участков улицы Обской в Октябрьском районе. Сообщение об этом размещено на сайте мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Сделать односторонним хотели проезд от дома № 4 по улице Добролюбова до улицы Большевистской, однако было решено, оставить всё как есть.

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии принял такое решение после рассмотрения обращений жителей улицы Обской. Напомним, предполагалось, что одностороннее движение на указанном участке введут после 23 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сегодня в Новосибирске до десяти часов вечера будет закрыт проезд от Площади инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Временные ограничения связаны с проведением артиллерийского салюта, посвящённого празднованию Дня защитника Отечества.