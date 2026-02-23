Вашингтон
Опыт «Коммунарки» представили нижегородским медикам

Более 200 специалистов обсудили пациентоориентированную медицину.

Источник: Комсомольская правда

Образовательный форум «Из рук в руки» — опыт «Коммунарки» прошёл в Нижнем Новгороде 21 февраля. Площадкой стал обновлённый конференц-зал Нижегородской областной детской клинической больницы. Более 200 врачей и организаторов здравоохранения познакомились с практиками Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», сообщили в пресс-службе правительства региона.

С лекциями выступили директор центра Денис Проценко и профессор Ефим Шифман. Главный акцент — живая коммуникация и внимание к деталям, которые формируют комфорт пациента: навигация, атмосфера, доступность обратной связи. Проценко привёл примеры нестандартной поддержки пациентов — от проведения свадьбы в реанимации до организации прогулки для лежачего больного.

Участники обсудили современные подходы в реанимации, акушерстве и хирургии, цифровизацию интенсивной терапии и методы обезболивания. Цель встречи — найти простые решения, которые повысят безопасность и качество медицинской помощи.