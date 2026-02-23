Опыт «Коммунарки» представили нижегородским медикам

С лекциями выступили директор центра Денис Проценко и профессор Ефим Шифман. Главный акцент — живая коммуникация и внимание к деталям, которые формируют комфорт пациента: навигация, атмосфера, доступность обратной связи. Проценко привёл примеры нестандартной поддержки пациентов — от проведения свадьбы в реанимации до организации прогулки для лежачего больного.