В Приморье в 17-й раз прошел лыжный марафон «Сихотэ-Алинь»

Традиционный лыжный марафон «Сихоте-Алинь» в 17-й раз состоялся в Приморском крае 23 февраля. Соревнования прошли на трассах лыжного клуба «Синегорье» в Арсеньеве. На старт свободным стилем вышли больше 140 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.