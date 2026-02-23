В Приморье в 17-й раз прошел лыжный марафон «Сихотэ-Алинь»

Традиционный лыжный марафон «Сихоте-Алинь» в 17-й раз состоялся в Приморском крае 23 февраля. Соревнования прошли на трассах лыжного клуба «Синегорье» в Арсеньеве. На старт свободным стилем вышли больше 140 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Участников и гостей поприветствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул символичность проведения марафона в День защитника Отечества и отметил, что спорт объединяет людей разных поколений.
«Популярность лыжного спорта в крае продолжает расти. Сейчас им регулярно занимаются более 25 тысяч жителей региона», — рассказал губернатор.
Власти намерены и дальше развивать зимнюю инфраструктуру — расширять сеть трасс, создавать бесплатные пункты проката и вовлекать в спорт молодежь и людей старшего возраста.
На дистанции вышли как начинающие, так и опытные лыжники, а также ветераны спорта. Новички преодолели пять и 10 километров, более подготовленные спортсмены — 20 километров. Марафонскую дистанцию прошли самые выносливые: женщины — 30 километров, мужчины — 50 километров.
Губернатор присоединился к участникам и преодолел полумарафонскую дистанцию, после чего лично вручил призерам грамоты и медали.