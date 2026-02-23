Поезда, следующие через Воронеж в Крым и обратно, задерживаются до 6 часов

Движение поездов по Крымскому мосту, ранее приостановленное, восстановлено, однако график движения «Таврий» остается нарушенным. По состоянию на 11:00 по московскому времени, более десяти составов следуют с опозданием, достигающим в ряде случаев шести часов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Наибольшие задержки фиксируются на пути в Крым: поезда из Адлера (№ 316/315) и Москвы (№ 195/196) отстают от расписания на 6 часов, а столичный состав № 028/027 — на 5 часов. Составы из Кисловодска и Севастополя также задерживаются в среднем от 2 до 3 часов. Пассажиров информируют о корректировках маршрута непосредственно в вагонах через начальников поездов, которые обновляют данные по мере продвижения составов.
Ситуация на обратном направлении из Крыма выглядит чуть стабильнее, но также характеризуется сбоями. Дольше всех в пути задержится рейс Симферополь — Кисловодск (на 3,5 часа), в то время как поезда на Москву и Санкт-Петербург следуют с опозданием от 2 до 2,5 часов.
Для уточнения времени прибытия конкретных рейсов открыта горячая линия по номеру 8 800 775 54 53.