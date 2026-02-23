Поезда, следующие через Воронеж в Крым и обратно, задерживаются до 6 часов

Наибольшие задержки фиксируются на пути в Крым: поезда из Адлера (№ 316/315) и Москвы (№ 195/196) отстают от расписания на 6 часов, а столичный состав № 028/027 — на 5 часов. Составы из Кисловодска и Севастополя также задерживаются в среднем от 2 до 3 часов. Пассажиров информируют о корректировках маршрута непосредственно в вагонах через начальников поездов, которые обновляют данные по мере продвижения составов.