На закрытии Олимпиады Савелий Коростелёв нёс Дарью Непряеву на плечах

Лыжник из Пермского края Савелий Коростелёв на церемонии закрытия Олимпиады-2026 пронёс на плечах свою напарницу по тренировкам Дарью Непряеву.
Помимо Коростелёва и Непряевой, в шествии на церемонии закрытия приняли участие и другие российские спортсмены: фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший единственную медаль России на ОИ-2026 — серебро в спринте.
Савелий Коростелёв пришёл 4-м в скиатлоне и 5-м в масс-старте на 50 километров. Дарья Непряевой в масс-старте пришла 11-й, но допустила ошибку: на пит-стопе взяла чужие лыжи, потому что перепутала номера боксов. Позже она объяснила, что уверена, что выступает под 12-м номером, как и Савелий Коростелёв, но на самом деле — под 14-м. Лыжницу дисквалифицировали.
В Федерации лыжных гонок России назвали выступление лыжников на Олимпиаде достойным, отметив высокий уровень молодых спортсменов.