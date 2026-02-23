На закрытии Олимпиады Савелий Коростелёв нёс Дарью Непряеву на плечах

Савелий Коростелёв пришёл 4-м в скиатлоне и 5-м в масс-старте на 50 километров. Дарья Непряевой в масс-старте пришла 11-й, но допустила ошибку: на пит-стопе взяла чужие лыжи, потому что перепутала номера боксов. Позже она объяснила, что уверена, что выступает под 12-м номером, как и Савелий Коростелёв, но на самом деле — под 14-м. Лыжницу дисквалифицировали.