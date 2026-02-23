Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.

Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие, награжденные медалями «Золотая Звезда» и орденами Мужества. Путин ранее в понедельник вручил героям эти госнаграды.

Церемония возложения венка завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра.

Президент традиционно каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня почтить память погибших солдат.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше