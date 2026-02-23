20 лет назад обрушился купол Басманного рынка в Москве, 68 человек погибли

Но пока близким все равно, какие причины и последствия — в первые часы у рынка собирается толпа тех, кто ищет родных. Женщины плачут, мужчины тоже. В отчаянии родственники снова и снова набирают знакомые номера мобильных телефонов, но на том конце никто не берет трубку. Окружающие пытаются поддерживать друг друга, повторяют, что пропавших могли увезти в больницу без сознания, что их еще успеют вытащить из завалов. На месте работают кинологи с собаками, спасатели не используют тяжелую технику, чтобы не навредить людям под обломками.