В Таганроге прошли патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества

Мероприятия объединяла общая тема: любовь к Родине, уважение к ее защитникам и гордость за российскую армию. В Центре технического творчества прошла «Школа молодого бойца», в лицее № 33 — урок мужества, в школе № 35 — смотр строя и песни, в школе № 37 — футбольный турнир, в школе № 38 — фестиваль военно-патриотической песни, в школе № 10 — конкурс инсценированной песни и другие события.