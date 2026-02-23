В Таганроге прошли патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества в школах и учреждениях культуры Таганрога прошла серия патриотических мероприятий. Дети познакомились с историей праздника и почувствовали его важность. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Мероприятия объединяла общая тема: любовь к Родине, уважение к ее защитникам и гордость за российскую армию. В Центре технического творчества прошла «Школа молодого бойца», в лицее № 33 — урок мужества, в школе № 35 — смотр строя и песни, в школе № 37 — футбольный турнир, в школе № 38 — фестиваль военно-патриотической песни, в школе № 10 — конкурс инсценированной песни и другие события.
— Патриотическое воспитание — это систематическая работа в школах, а не разовые уроки. День защитника Отечества помогает детям осознать, что защита Родины — живая традиция, передающаяся из поколения в поколение, — подчеркнула глава Таганрога.
Светлана Камбулова выразила благодарность педагогам за их вклад в воспитание молодежи. Благодаря их усилиям подрастающее поколение учится любить и ценить свою страну.