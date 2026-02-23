Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре почтили память защитников Отечества

В Краснодаре возложили цветы к бюсту маршала Победы Г. К. Жукова и к мемориальной арке «Ими гордится Кубань».

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре почтили память защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти города, ветераны боевых действий и участники СВО, школьники, курсанты и постовцы возложили цветы к бюсту маршала Победы Г. К. Жукова и к мемориальной арке «Ими гордится Кубань» с именами Героев.

«Низкий поклон всем, кто сражался и сражается за Россию. Вечная слава Героям. Наша память — бессмертна», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Память Героев почтили минутой молчания.

Мемориальная арка «Ими гордится Кубань» находится в сквере им. Г. К. Жукова. На ней высечены имена Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев РФ, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы — уроженцев Кубани.