Зимние катаклизмы в Молдове не просто повредили «качественные» дороги: Они обнажили последствия десяти лет хронического недофинансирования

Разрушенные дороги. «Экономия» на бумаге — миллиарды реальных потерь для людей.
Январь 2026 года стал самым холодным месяцем за последние годы и занял четвертое место по уровню экстремально низких температур за последние 25 лет. Морозы не просто повредили «качественные дороги». Они обнажили последствия десяти лет хронического недофинансирования их содержания — пишет в социальных сетях Влад Филат.
Согласно последним официальным данным, ещё до наступления зимы 48,8% национальных автомобильных дорог находились в неудовлетворительном или крайне неудовлетворительном состоянии. Зимний период лишь ускорил процессы деградации.
Сегодня на ряде национальных трасс движение осуществляется со скоростью 30−40 км/ч. Водители несут прямые убытки — оплачивают замену колес, элементов подвески и других поврежденных деталей. Экономика теряет время, ресурсы и конкурентоспособность. Ежегодные дополнительные издержки, обусловленные неудовлетворительным состоянием дорог, оцениваются в 7−8 миллиардов леев.
И именно в этот момент Правительство сокращает Дорожный фонд на 2026 год с 2,5 до 1,8 миллиарда леев. В пересчёте на ВВП это составляет лишь 0,47%, самый низкий показатель с 2010 года.
Исследования Всемирный банк однозначны:
— на содержание дорожной инфраструктуры необходимо направлять не менее 1% ВВП; — для Молдовы, с учетом степени износа инфраструктуры, требуется не менее 1,5% ВВП ежегодно только на содержание; — дополнительно 1−1,5% ВВП необходимо для капитального ремонта и строительства новых дорог.
Что это означает в денежном выражении?
1,5% ВВП в 2026 году это порядка 5,7 миллиарда леев ежегодно исключительно на содержание. К этой сумме следует добавить ещё 4−5,5 миллиарда леев на капитальный ремонт и строительство новых дорог.
Для сравнения: партия «Партия Действие и солидарность» в 2026 году предусматривает лишь 1,8 миллиарда леев. Это в три раза меньше минимально необходимого объёма финансирования даже только для содержания.
Наши международные партнёры по развитию последовательно предупреждают: каждый лей, не инвестированный своевременно в содержание дорог, в будущем оборачивается затратами, превышающими первоначальную сумму в 7−8 раз.
Простая арифметика: безответственно сокращённые в текущем году 700 миллионов леев впоследствии потребуют не менее 5 миллиардов леев для восстановления того, что разрушается сегодня. И это без учёта уже понесённых населением и экономическими агентами расходов на ремонт автомобилей, повреждённых на фактически непригодных для эксплуатации дорогах.
В инфраструктуре не существует экономии через сокращение расходов. Существует лишь отсрочка проблем и многократное увеличение будущих потерь.
Дороги это не просто асфальт. Это экономика, безопасность и уважение к гражданину.
И когда финансирование Дорожного фонда снижается до 0,47% ВВП в стране, где половина дорог уже находится в неудовлетворительном состоянии, речь идёт не об экономии.
Речь идёт о формировании многомиллиардного счёта, который придётся оплачивать в ближайшие годы — заключил Филат.
