Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимние катаклизмы в Молдове не просто повредили «качественные» дороги: Они обнажили последствия десяти лет хронического недофинансирования

Экс-премьер Молдовы Влад Филат утверждает что разрушенные дороги это миллиарды реальных потерь для людей.

Источник: Комсомольская правда

Разрушенные дороги. «Экономия» на бумаге — миллиарды реальных потерь для людей.

Январь 2026 года стал самым холодным месяцем за последние годы и занял четвертое место по уровню экстремально низких температур за последние 25 лет. Морозы не просто повредили «качественные дороги». Они обнажили последствия десяти лет хронического недофинансирования их содержания — пишет в социальных сетях Влад Филат.

Согласно последним официальным данным, ещё до наступления зимы 48,8% национальных автомобильных дорог находились в неудовлетворительном или крайне неудовлетворительном состоянии. Зимний период лишь ускорил процессы деградации.

Сегодня на ряде национальных трасс движение осуществляется со скоростью 30−40 км/ч. Водители несут прямые убытки — оплачивают замену колес, элементов подвески и других поврежденных деталей. Экономика теряет время, ресурсы и конкурентоспособность. Ежегодные дополнительные издержки, обусловленные неудовлетворительным состоянием дорог, оцениваются в 7−8 миллиардов леев.

И именно в этот момент Правительство сокращает Дорожный фонд на 2026 год с 2,5 до 1,8 миллиарда леев. В пересчёте на ВВП это составляет лишь 0,47%, самый низкий показатель с 2010 года.

Исследования Всемирный банк однозначны:

— на содержание дорожной инфраструктуры необходимо направлять не менее 1% ВВП; — для Молдовы, с учетом степени износа инфраструктуры, требуется не менее 1,5% ВВП ежегодно только на содержание; — дополнительно 1−1,5% ВВП необходимо для капитального ремонта и строительства новых дорог.

Что это означает в денежном выражении?

1,5% ВВП в 2026 году это порядка 5,7 миллиарда леев ежегодно исключительно на содержание. К этой сумме следует добавить ещё 4−5,5 миллиарда леев на капитальный ремонт и строительство новых дорог.

Для сравнения: партия «Партия Действие и солидарность» в 2026 году предусматривает лишь 1,8 миллиарда леев. Это в три раза меньше минимально необходимого объёма финансирования даже только для содержания.

Наши международные партнёры по развитию последовательно предупреждают: каждый лей, не инвестированный своевременно в содержание дорог, в будущем оборачивается затратами, превышающими первоначальную сумму в 7−8 раз.

Простая арифметика: безответственно сокращённые в текущем году 700 миллионов леев впоследствии потребуют не менее 5 миллиардов леев для восстановления того, что разрушается сегодня. И это без учёта уже понесённых населением и экономическими агентами расходов на ремонт автомобилей, повреждённых на фактически непригодных для эксплуатации дорогах.

В инфраструктуре не существует экономии через сокращение расходов. Существует лишь отсрочка проблем и многократное увеличение будущих потерь.

Дороги это не просто асфальт. Это экономика, безопасность и уважение к гражданину.

И когда финансирование Дорожного фонда снижается до 0,47% ВВП в стране, где половина дорог уже находится в неудовлетворительном состоянии, речь идёт не об экономии.

Речь идёт о формировании многомиллиардного счёта, который придётся оплачивать в ближайшие годы — заключил Филат.

..

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).