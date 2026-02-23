Зимние катаклизмы в Молдове не просто повредили «качественные» дороги: Они обнажили последствия десяти лет хронического недофинансирования

Простая арифметика: безответственно сокращённые в текущем году 700 миллионов леев впоследствии потребуют не менее 5 миллиардов леев для восстановления того, что разрушается сегодня. И это без учёта уже понесённых населением и экономическими агентами расходов на ремонт автомобилей, повреждённых на фактически непригодных для эксплуатации дорогах.