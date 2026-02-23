Башстат назвал самые подорожавшие услуги в январе 2026 года

Башстат опубликовал данные об изменении стоимости услуг в республике в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025.
По информации UfacityNews, наибольший рост зафиксирован в сфере пассажирских перевозок. Проезд в фирменных поездах дальнего следования подорожал на 12,5−19,9%, в пригородном сообщении — на 9,2%.
Существенно выросла стоимость аренды жилья. Снять квартиру в январе стало дороже на 1,5%. Коммунальные услуги (без учета аренды) прибавили в цене 1,6%, жилищные услуги — 1,5%.
В сфере культуры цены выросли на 1,2−10,3% в зависимости от типа учреждения. Медицинские услуги подорожали на 0,5−4,6%. Заметнее всего выросли расценки у ветеринаров: индекс подорожания составил от 2,2% до 13,4%.
Также в первом месяце 2026 года свои расценки скорректировали нотариусы. Стоимость их услуг увеличилась на 3,5−11,1%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.