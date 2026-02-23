В Москву поступят еще 100 электробусов

Современные электробусы российского производства выходят на маршруты с 2018 года. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. А запас хода увеличили с 40−50 до 80−90 км, при этом вес машины остался прежним.