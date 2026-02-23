Более 20 тысяч человек отметили Масленицу на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре широко отметили Масленицу. На праздничных гуляниях, которые прошли на площади им. В. В. Куйбышева побывали более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Центральным арт-объектом праздника стала фигура Маслены высотой 9 метров. Вокруг нее разместился «Город мастеров», где более 200 умельцев из Самары и соседних городов представили свои изделия. В обновленной усадьбе Деда Мороза можно было посмотреть лучшие работы конкурса «Самарская Маслена — 2026», в центральной части площади — лучшие работы конкурса «Самарский скворечник».
Все желающие могли принять участие в народных забавах, в том числе попробовать залезть на столб за подарками. Также гостей бесплатно угощали блинами — ради праздника на площади Куйбышева испекли 15 тысяч штук. Сопровождался праздник выступлениями творческих коллективов и солистов.
Одной из особенностей масленичных гуляний на главной площади Самары стал сенный лабиринт с инсталляциями. Сено обещали передать в конное подразделение самарской полиции.