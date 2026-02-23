Вашингтон
«Говорил, что его обижают, но не называл, кто». СК расследует детали смерти 15-летнего школьника в Бресте

СК расследует смерть 15-летнего школьника в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует детали гибели 15-летнего школьника в Бресте. Подробности сообщает телеканал СТВ.

Тело школьника было найдено возле одной из многоэтажек областного центра. Официальный представитель Управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев уточнил, что сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, чтобы установить все детали случившегося.

— В ходе осмотра обнаружены травмы, которые характерны для падения с высоты, — сказал Зармаев.

Мать погибшего школьника Светлана Карпович сообщила, что утром того дня, когда все случилось, отправила сына в школу:

— Я не знаю, что было, дошел он до школы. Может его опять там встретил кто-то около школы. По сообщению, что он просто на грани. В нем не было столько зла и ненависти. Я вообще его таким не знала.

Женщина добавляет, что сын не со всеми одноклассниками смог найти общий язык:

— Он может заплакать, когда его доведут. Может, моя вина, потому что я ему говорила, что мужчины тоже плачут.

Про проблемы в школе подросток дома рассказывал, но делал это неохотно, чтобы не расстраивать родителей, говорят в эфире СТВ. За пару дней до случившегося он отправил маме сообщение, в котором попросил написать заявление в милицию, «потому что он меня уже достал, постоянно лезет и обзывается».

Отец отмечает: сын говорил о том, что его обижают в школе, но не называл, кто именно. Мать добавляет, что Артема можно было бы перевести в другую школу. На эту тему разговаривали с классным руководителем, однако она говорила, что все нормально.

— Я так понимаю, он просто начал закрываться в себе, — заметила женщина.

Некоторые учащиеся школы рассказали журналисту СТВ, что подростка буллили в классе. Перед гибелью в чат с другими подростками подросток отправил сообщение, где обвинил одноклассников в том состоянии, в котором он оказался.