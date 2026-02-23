Создан новый сорт помидоров с ароматом попкорна

ГОНКОНГ, 23 февраля. /ТАСС/. Китайские специалисты создали генно-модифицированный сорт помидоров с запахом попкорна. Как сообщил заместитель директора Института биотехнологических исследований в сельскохозяйственном научно-исследовательском центре-лаборатории «Сянху» Сюй Шэнчунь, эти томаты выведены в экспериментальной теплице в провинции Чжэцзян на востоке КНР.
Такой аромат «может повысить богатство их [томатов] вкуса, потенциально улучшив потребительские предпочтения и рыночную стоимость, подобно ароматным сортам риса», — приводит слова ученого газета South China Morning Post. Он отметил, что удалось изменить вкус «без ущерба для урожайности».
В ходе работ ученым удалось заглушить два гена, отвечающих за подавление ароматических соединений. После этого томаты начали источать «характерный запах высококачественного ароматного риса, похожий на запах свежего попкорна с маслом».
Как указывают китайские специалисты, томаты входят в число самых урожайных овощных культур в мире. Но за этим масштабом скрывается недостаток, который потребители давно заметили: вкус и запах помидоров постепенно исчезает. Исследователи пытаются обогатить вкусовые и ароматные характеристики плодов.
При этом генно-модифицированные томаты не имеют существенных различий по ключевым агрономическим признакам по сравнению с контрольными образцами. Время цветения, высота растения, вес плода, содержание растворимых сахаров и органических кислот остались неизменными, указывают китайские ученые.