Создан новый сорт помидоров с ароматом попкорна

Как указывают китайские специалисты, томаты входят в число самых урожайных овощных культур в мире. Но за этим масштабом скрывается недостаток, который потребители давно заметили: вкус и запах помидоров постепенно исчезает. Исследователи пытаются обогатить вкусовые и ароматные характеристики плодов.