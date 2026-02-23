Новосибирцам назвали прошлые названия праздника 23 февраля

В ведомстве рассказали, что праздник воспевает честь, отвагу, доблесть, патриотизм и верность воинскому долгу. В этот день принято отдавать дань уважения российским солдатам и помнить о погибших — о ветеранах, тружеников тыла и участниках локальных военных действий.