Лукашенко заявил об экзамене на профпригодность для военных в Беларуси

Белорусский президент обратил внимание на военные действия рядом с Беларусью, сказав, что знает все недостатки. Также он отметил, что не хочет, чтобы такого рода недостатки были свойственны белорусской армии. Также он сказал об особом отношении и требовании к офицерам. Отдельно Лукашенко сказал о физической подготовке военных и об оружии.