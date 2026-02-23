Лукашенко заявил об экзамене на профпригодность для военных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что все военные в Беларуси должны будут сдать экзамен на профпригодность, сообщила пресс-служба президента.
Об этом белорусский лидер заявил во время торжественного мероприятии по случаю вручения генеральских погон и госнаград 23 февраля. Так, Лукашенко объяснил, что непростой ситуацией вокруг Беларуси продиктовано его требование к повышению безопасности и обороны страны. Поэтому он сказал воспринять как должное скорый экзамен для военных.
— В ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное, — заявил глава государства.
Белорусский президент обратил внимание на военные действия рядом с Беларусью, сказав, что знает все недостатки. Также он отметил, что не хочет, чтобы такого рода недостатки были свойственны белорусской армии. Также он сказал об особом отношении и требовании к офицерам. Отдельно Лукашенко сказал о физической подготовке военных и об оружии.
— Тот, кто умеет, кто физически силен, — предупредил Лукашенко, ссылаясь на опыт специальной военной операции, — они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, — они погибнут в ближайшие часы. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, — главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны.
Белорусским военным Лукашенко сказал, что они должны освоить это оружие. И подчеркнул, что все зависит от офицерского состава. Так как, «если подготовлен офицер — взвод, рота, батальон, дивизия, бригада всегда выполнят в целом поставленную пред ними задачу».
— Нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку офицеров, — заключил белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни».
Тем временем «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.