На улице Ольги Берггольц в Новосибирске построят школу, детский сад и магазины

В Новосибирске официально утвердили границы и назначение двух земельных участков на улице Ольги Берггольц. Один из них отдан под социальную инфраструктуру, второй — под коммерческую застройку. Об этом стало известно из постановления мэрии Новосибирска.
Один участок предназначен для объектов образования и просвещения. Здесь могут появиться детские ясли, сад, школа, лицей, гимназия, художественная или музыкальная школа, образовательные кружки, а также спортобъекты для учащихся.
Соседний участок отведен под магазины.
Документация подготовлена в рамках развития территории в Первомайском районе, ограниченной рекой Иней, улицей Одоевского и Бердским шоссе.