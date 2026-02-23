Вашингтон
На улице Ольги Берггольц в Новосибирске построят школу, детский сад и магазины

Мэрия утвердила проект межевания двух участков в Первомайском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске официально утвердили границы и назначение двух земельных участков на улице Ольги Берггольц. Один из них отдан под социальную инфраструктуру, второй — под коммерческую застройку. Об этом стало известно из постановления мэрии Новосибирска.

Один участок предназначен для объектов образования и просвещения. Здесь могут появиться детские ясли, сад, школа, лицей, гимназия, художественная или музыкальная школа, образовательные кружки, а также спортобъекты для учащихся.

Соседний участок отведен под магазины.

Документация подготовлена в рамках развития территории в Первомайском районе, ограниченной рекой Иней, улицей Одоевского и Бердским шоссе.