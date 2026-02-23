Омскому врачу требуется спецборт после инфаркта в Таиланде

Омский ортопед и травматолог из Областной детской больницы Михаил Коробейников не может вернуться в Россию из-за рубежа. Врача с 35-летним стажем парализовало после инфаркта в Таиланде. Сейчас он находится в местной больнице.
Как сообщил «Известиям» сын Коробейникова Григорий, у него произошёл инфаркт спинного мозга и для перевозки ему требуется специализированный медицинский борт.
По словам мужчины, практически любое врачебное вмешательство в тайской клинике требует согласования со страховой компанией, а происходит это медленно.
Григорий просит о помощи российское посольство, поскольку отца нужно перевезти в Россию как можно скорее.