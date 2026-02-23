Лукашенко сказал, какие косяки в армии он чувствует нутром

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что некоторые косяки в армии он чувствует нутром, сообщила пресс-служба президента.
Так, 23 февраля белорусский лидер сказал, что нужно серьезнейшее внимание обратить на подготовку офицеров. При этом он раскрыл косяки, которые буквально чувствует нутром.
— Чувствую нутром, что мы не дорабатываем именно там, — уверен он.
Глава государства заметил, что в ходе проверки становятся видны косяки тех, кого проверяют. При этом он анонсировал разговор, касаемо уровня подготовки белорусской армии.
— Где-то у нас, мы это видим в проверке, косяки среди тех, кого мы проверяем. Но об этом мы еще поговорим, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко заявил об экзамене на профпригодность для военных в Беларуси.
Еще глава Беларуси высказался об опасности «новой мировой бойни».
Тем временем «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.