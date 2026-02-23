Вашингтон
В Ростове и области возможны перебои ТВ и радио из-за солнечной активности

С 23 по 1 марта в Ростовской области возможны кратковременные перебои в телерадиосигнале.

Источник: Комсомольская правда

С 23 февраля по 1 марта в Ростовской области ожидаются кратковременные перебои телерадиосигнала. Такая информация появилась на официальном сайте РТРС.

Отключения связаны сразу с двумя причинами: солнечной активностью и плановыми работами на радиотелевизионных станциях. Длительность пропадания сигнала составит до пяти минут.

В ведомстве уточнили, что все отключения заранее согласованы с вещательными компаниями. Кроме того, если погода окажется неблагоприятной, работы могут перенести на другой срок.

Напомним, что сбои в вещании начались еще на прошлой неделе. С 19 по 25 февраля в Ростове уже фиксировались кратковременные перебои с телевидением и радио. Под влияние помех попали такие программы, как РТРС 1, РТРС 2, «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».

Будьте внимательны: если сигнал временно пропал, просто подождите несколько минут — он восстановится автоматически.

