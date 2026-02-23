В Ростове и области возможны перебои ТВ и радио из-за солнечной активности

Напомним, что сбои в вещании начались еще на прошлой неделе. С 19 по 25 февраля в Ростове уже фиксировались кратковременные перебои с телевидением и радио. Под влияние помех попали такие программы, как РТРС 1, РТРС 2, «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».