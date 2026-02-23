Глава Башкирии поздравил жителей с Днем защитника Отечества и почтил память героев-земляков

В День защитника Отечества глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии возложения цветов в парке Победы в Уфе. Руководитель республики почтил память павших воинов у монумента Героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину.
По информации издания «Башинформ», в мероприятиях участвовали ветераны, представители общественности и жители региона. Собравшиеся почтили память защитников Родины минутой молчания.
В своем обращении в соцсетях Хабиров поздравил военнослужащих, ветеранов и всех причастных с праздником. Он отметил, что жители республики всегда добросовестно исполняли воинский долг, оставаясь частью армии, защищающей страну.
— Мы испытываем гордость за нашу страну и наших военнослужащих. Скорбим о погибших, вспоминаем их подвиги, навечно вписанные в историю страны. Вечная память и вечная слава героям. Скорейшего возвращения тем, кто сейчас на передовой, — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
