Провластные блогеры прикопались к тому, что в Молдове по-прежнему празднуют 23 февраля: Если вы такие такие умные, придумайте свой «мужской» день

Прикопались… В соцсетях разгоняется мысль о том, что никакого мужского праздника 23 февраля нет, нельзя его праздновать! Мол, «это не более чем открытое проявление цинизма, лицемерия, и молчаливого согласия с трусливой подлостью кровавого тирана, держащего весь мир в напряжении из-за своего “ядерного потенциала”…
Вообще-то, 23 февраля — праздник уже давно без какой-то идеологической направленности. Просто мужской день. День всех, кто служил (даже, не дай Бог, в Советской армии!), день тех, кто солдатскую лямку даже не тянул, день для тех, кто просто считает себя мужиком в самом распрекрасном смысле этого слова.
Ведь есть же Восьмое марта, так почему не быть и мужскому дню? А если вы так хотите, если вам не нравится 23 февраля, учредите свой праздник!
Например, не в обиду Шуфутинскому, 3 сентября — день образования Национальной армии Молдовы. Вложите денег в раскрутку этой даты (кстати, тут и Шуфутинский со своей песней «3 сентября» вам в помощь!), сделайте воинский долг не только обременительной, но и почетной обязанностью.
Снимайте фильмы, прославляющие настоящую мужскую работу (впрочем, «Офицеров» все равно никому не переплюнуть!). Пропагандируйте службу в армии не только через бесполезные радары, а как школу становления мужчины…
И пусть нам в этот день дарят носки и парфюм! Мы только лишний раз понимаем, что сильное плечо — это не метафора. Что мужик сказал, мужик сделал — не гипербола. 23 февраля — лишнее напоминание того, что никто, кроме нас.
С праздником, мужики!
