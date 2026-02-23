Провластные блогеры прикопались к тому, что в Молдове по-прежнему празднуют 23 февраля: Если вы такие такие умные, придумайте свой «мужской» день

Вообще-то, 23 февраля — праздник уже давно без какой-то идеологической направленности. Просто мужской день. День всех, кто служил (даже, не дай Бог, в Советской армии!), день тех, кто солдатскую лямку даже не тянул, день для тех, кто просто считает себя мужиком в самом распрекрасном смысле этого слова.