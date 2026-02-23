Водитель троллейбуса сказал, надо ли стучаться в кабину, чтобы купить талон

Водитель троллейбуса объяснил, что, если пассажир просто стоит с монетой в руке за водителем, его не видят. В этот момент у водителя другие задачи, он смотрит, как заходят пассажиры в транспорт, смотрит на токоприемники и как выехать с остановки. И объяснил, нужно ли стучать для покупки талона.