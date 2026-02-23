Водитель троллейбуса сказал, надо ли стучаться в кабину, чтобы купить талон

Водитель троллейбуса рассказал, нужно ли в Беларуси стучаться в кабину, чтобы купить талон, сообщили на ОНТ.
О том, в какой момент в транспорте покупается проездной билет, рассказал водитель троллейбуса Назар Прохоцкий.
Водитель троллейбуса объяснил, что, если пассажир просто стоит с монетой в руке за водителем, его не видят. В этот момент у водителя другие задачи, он смотрит, как заходят пассажиры в транспорт, смотрит на токоприемники и как выехать с остановки. И объяснил, нужно ли стучать для покупки талона.
— Постучите, чтобы водитель вас услышал. Но мы продаем талончики только на остановках либо на светофорах, когда стоим, — напомнил Прохоцкий.
Согласно правилам, у водитель нет права обслужить пассажиров в время движения транспортного средства. Всегда нужно дождаться, когда троллейбус остановится, и только после этого постучать в окошко водителю для покупки талона.
