Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель троллейбуса сказал, надо ли стучаться в кабину, чтобы купить талон

Водитель троллейбуса сказал, надо ли белорусам стучать в кабину, чтобы купить талон.

Источник: Комсомольская правда

Водитель троллейбуса рассказал, нужно ли в Беларуси стучаться в кабину, чтобы купить талон, сообщили на ОНТ.

О том, в какой момент в транспорте покупается проездной билет, рассказал водитель троллейбуса Назар Прохоцкий.

Водитель троллейбуса объяснил, что, если пассажир просто стоит с монетой в руке за водителем, его не видят. В этот момент у водителя другие задачи, он смотрит, как заходят пассажиры в транспорт, смотрит на токоприемники и как выехать с остановки. И объяснил, нужно ли стучать для покупки талона.

— Постучите, чтобы водитель вас услышал. Но мы продаем талончики только на остановках либо на светофорах, когда стоим, — напомнил Прохоцкий.

Согласно правилам, у водитель нет права обслужить пассажиров в время движения транспортного средства. Всегда нужно дождаться, когда троллейбус остановится, и только после этого постучать в окошко водителю для покупки талона.

Тем временем «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше