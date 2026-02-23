Когда начнется астрономическая весна — день равноденствия

В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам — это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли, пишут «Кубанские новости».