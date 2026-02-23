Когда начнется астрономическая весна — день равноденствия

С каждым мартовским днем Солнце будет подходить к небесному экватору все ближе и 20-го числа пересечет его — в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.
В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам — это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли, пишут «Кубанские новости».
После равноденствия Солнце постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться.
Солнцестояние 21 июня в 14:24 по времени Астаны ознаменует начало астрономического лета.
Между тем в последние дни февраля большую часть Казахстана охватит северо-западный холодный антициклон и придут морозы.