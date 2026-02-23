Жители Центрального округа Омска останутся без воды на 8 часов из-за ремонта

Во вторник, 24 февраля, часть жителей Центрального округа Омска останется без холодного водоснабжения. Сотрудники «Омского водоканала» проведут ремонтные работы на водопроводе по улице Герцена, 13.
Отключение продлится восемь часов, с 11:00 до 19:00. В зону ограничения попадут четыре административных здания и два многоквартирных дома. Под отключение попадают адреса по улице Герцена, 13 и 3, на улице Красногвардейской, 46, 59 и 63, а также на улице Тарской, 20.
Для удобства граждан во время работ будет организована подвозка питьевой воды. Автоцистерна разместится по адресу улица Герцена, 13. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации попросили горожан заранее запастись водой и принесли извинения за временные неудобства.
