Жители Центрального округа Омска останутся без воды на 8 часов из-за ремонта

«Омский водоканал» организует подвоз питьевой воды для пострадавших домов.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 24 февраля, часть жителей Центрального округа Омска останется без холодного водоснабжения. Сотрудники «Омского водоканала» проведут ремонтные работы на водопроводе по улице Герцена, 13.

Отключение продлится восемь часов, с 11:00 до 19:00. В зону ограничения попадут четыре административных здания и два многоквартирных дома. Под отключение попадают адреса по улице Герцена, 13 и 3, на улице Красногвардейской, 46, 59 и 63, а также на улице Тарской, 20.

Для удобства граждан во время работ будет организована подвозка питьевой воды. Автоцистерна разместится по адресу улица Герцена, 13. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации попросили горожан заранее запастись водой и принесли извинения за временные неудобства.

