В омском аэропорту задержали вылет семи рейсов

Наибольшее неудобство пришлось испытать пассажирам, направляющимся в Казань. Их рейс, изначально назначенный на 06:25, отправился только в 14:05, что составило задержку в семь часов 40 минут. Значительные переносы времени коснулись и московских направлений. Самолеты в Шереметьево, планировавшие вылететь утром, были отложены на 4 часа 30 минут и 50 минут соответственно. Рейсы в Домодедово задержались примерно на два с половиной часа. Менее всего пострадали пассажиры рейса до Санкт-Петербурга, чье ожидание составило 47 минут.