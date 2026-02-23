В омском аэропорту задержали вылет семи рейсов

Сегодня в омском аэропорту пассажиры столкнулись с масштабными задержками вылетов. Сразу семь рейсов были отложены на разное время, проблемы коснулись направлений в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Время ожидания для путешественников варьировалось от нескольких минут до семи часов.
Наибольшее неудобство пришлось испытать пассажирам, направляющимся в Казань. Их рейс, изначально назначенный на 06:25, отправился только в 14:05, что составило задержку в семь часов 40 минут. Значительные переносы времени коснулись и московских направлений. Самолеты в Шереметьево, планировавшие вылететь утром, были отложены на 4 часа 30 минут и 50 минут соответственно. Рейсы в Домодедово задержались примерно на два с половиной часа. Менее всего пострадали пассажиры рейса до Санкт-Петербурга, чье ожидание составило 47 минут.
