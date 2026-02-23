Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества и поблагодарил за службу родине.
В своем накале в Max он сообщил, что накануне совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Медведев в том числе вручил награды военнослужащим.
«Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу родине, выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны, от моих коллег», — обратился Медведев к военнослужащим.
Зампред Совбеза поздравил их с Днём защитника Отечества.