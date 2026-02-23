Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Медведев в День защитника Отечества поблагодарил военнослужащих за службу Родине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества и поблагодарил за службу родине.

В своем накале в Max он сообщил, что накануне совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Медведев в том числе вручил награды военнослужащим.

«Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу родине, выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны, от моих коллег», — обратился Медведев к военнослужащим.

Зампред Совбеза поздравил их с Днём защитника Отечества.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше