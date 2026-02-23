Ростовские ученые проверили безопасность рыбы из Азовского моря

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО выпустили обширное исследование экосистемы Азовского моря. В работе специалисты оценили, насколько безопасно употреблять местную рыбу в условиях изменения климата и трансформации морских условий.
Результаты многолетних наблюдений вошли в новую монографию «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы».
Ученые детально изучили соленость воды, пресноводный сток, состояние нерестовых популяций и развитие аквакультуры. Они также выявили факторы, влияющие на качество и безопасность рыбы.
Выводы специалистов однозначны: текущая экологическая ситуация не угрожает безопасности рыбы из Азовского моря. Мониторинг подтверждает, что продукция остается безопасной для потребления при соблюдении стандартных норм обработки и приготовления.
Эти данные уже легли в основу Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Документ утвержден по поручению Президента РФ и станет ключевым ориентиром для развития рыболовства и аквакультуры в регионе.
