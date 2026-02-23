Вашингтон
На новосибирских трассах круглосуточно работает техника из-за гололёда

Дорожные службы ведут патрульную очистку и обработку дорог противогололёдными материалами, водителей и пешеходов призывают к осторожности.

Сейчас в Вашингтоне: 7 м/с 80% 754 мм рт. ст. +2°
Источник: Om1 Новосибирск

По заданию Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области на региональных трассах задействованы комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и тракторы со снегоуборочным оборудованием, сообщили в пресс-службе ТУАД.

Техника выполняет патрульную очистку трасс в населённых пунктах, через которые проходят областные дороги, и обрабатывает покрытие песчано-соляной смесью и реагентами.

«ТУАД обращается к водителям и пешеходам: быть предельно внимательными в связи с гололёдом. При попадании в нештатную ситуацию на областной трассе или её обнаружении звонить в диспетчерский центр ТУАД», — говорится в сообщении.

Протяжённость дорог регионального и межмуниципального значения составляет почти 13 тысяч километров. В случае ухудшения погодных условий организации, занятые в зимнем содержании, готовы вывести на снегоуборку до 1367 единиц техники.