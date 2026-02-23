Вашингтон
Суслик-турист появился в Красноярске на Торгашинской лестнице

В Красноярске появилась еще одна фигурка суслика. Ее установили на Торгашинской лестнице любители туризма, собрав необходимую сумму.

Источник: Наш Красноярский край

Новая фигурка суслика — девочка, которая отправилась с рюкзаком покорять маршруты и тропы региона. Найти скульптурку несложно, если не полениться и пройтись по самой длинной городской лестнице в стране. В Красноярске уже больше десятка металлических фигурок сусликов и вопреки сомнениям скептиков, это животное все прочнее укрепляется на позиции символа города.