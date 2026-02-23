Вашингтон
В Уфимском районе спасатели деблокировали ребенка из запертой машины

В Уфимском районе спасатели вскрыли авто, чтобы вызволить ребенка.

Источник: Комсомольская правда

23 февраля в селе Зубово Уфимского района спасателям Госкомитета РБ по ЧС поступило сообщение о ребенке, оказавшемся запертым в салоне автомобиля. Прибывшие на место специалисты оперативно вскрыли дверь машины, после чего ребенок был возвращен родителям. В медицинской помощи он не нуждался.

В ведомстве напоминают, что подобные ситуации возникают из-за невнимательности взрослых. Даже кратковременное пребывание ребенка в закрытом автомобиле может быть опасным для его здоровья и жизни. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра в машине и всегда проверять салон перед тем, как запереть дверь.

