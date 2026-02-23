В Уфимском районе спасатели деблокировали ребенка из запертой машины

В ведомстве напоминают, что подобные ситуации возникают из-за невнимательности взрослых. Даже кратковременное пребывание ребенка в закрытом автомобиле может быть опасным для его здоровья и жизни. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра в машине и всегда проверять салон перед тем, как запереть дверь.