В Уфимском районе спасатели деблокировали ребенка из запертой машины

23 февраля в селе Зубово Уфимского района спасателям Госкомитета РБ по ЧС поступило сообщение о ребенке, оказавшемся запертым в салоне автомобиля. Прибывшие на место специалисты оперативно вскрыли дверь машины, после чего ребенок был возвращен родителям. В медицинской помощи он не нуждался.
В ведомстве напоминают, что подобные ситуации возникают из-за невнимательности взрослых. Даже кратковременное пребывание ребенка в закрытом автомобиле может быть опасным для его здоровья и жизни. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра в машине и всегда проверять салон перед тем, как запереть дверь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.